Aplazado a octubre el juicio contra Arcuri por una cuestión procesal

El equipo jurídico de Arcuri pide examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor esté representado por un administrador especial y no por Rivas, que no ha estado presente en esta apertura del juicio oral al igual que ninguno de sus hijos. La próxima audiencia es el 23 de octubre en un juicio que puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana.