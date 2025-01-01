·
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"
"Siguen compitiendo y algunos aprovechando el sportswashing para blanquear el genocidio y para presumir incluso de hacerlo"
|
etiquetas
:
dani garrido
,
discurso
,
israel
,
genocidio
,
la vuelta
14
3
0
K
180
actualidad
3 comentarios
14
3
0
K
180
actualidad
relacionadas
#1
Finneward
Garrido dando una lección de honestidad personal. Chapó.
1
K
25
#3
enochmm
¿Entonces La SER va a dejar de ser medio oficial de La Vuelta? Porque si no serían unos hipócritas.
www.lavuelta.es/es/patrocinadores
0
K
11
#2
Katos
*
Participar en la vuelta es Blanquear
Pero comprar armamento israelí con dinero público es la verdadera salud.
Estos de la SER son los que quieren que el goboenro actual siga gobernando. Ergo blanquean a Israel
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
