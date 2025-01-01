edición general
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"

El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"  

"Siguen compitiendo y algunos aprovechando el sportswashing para blanquear el genocidio y para presumir incluso de hacerlo"

Finneward
Garrido dando una lección de honestidad personal. Chapó.
enochmm
¿Entonces La SER va a dejar de ser medio oficial de La Vuelta? Porque si no serían unos hipócritas.

www.lavuelta.es/es/patrocinadores
Katos
Participar en la vuelta es Blanquear :palm:

Pero comprar armamento israelí con dinero público es la verdadera salud.
Estos de la SER son los que quieren que el goboenro actual siga gobernando. Ergo blanquean a Israel :shit:
