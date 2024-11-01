Aplastado por una apisonadora [Eng]

Una epidemia de aplastamientos espeluznantes. The Illustrated Police News era un sensacionalista semanal de la época victoriana que presentaba relatos alegremente ilustrados de crímenes espantosos y accidentes trágicos, como este de diciembre de 1894, titulado "Aplastado por una apisonadora". Solo en 1894, se produjeron al menos cinco casos de personas aplastadas por aplanadoras [...] «Sus brazos, piernas y todo su cuerpo quedaron completamente aplastados», declaró un periódico, añadiendo innecesariamente: «Estaba muerto»