·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14279
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8307
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7599
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7641
clics
Mi vida tras la muerte
6010
clics
Tristeza
más votadas
684
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
496
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
504
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
521
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios
381
En Estados Unidos, más de 1.200 personas han desaparecido de los archivos tras su detención por parte del ICE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
176
clics
Aparece un siluro en una papelera de Logroño
Un ejemplar de siluro (Silurus glanis), especie invasora del río Ebro que puede llegar a medir más de 2,5 metros, fue hallado dentro de una papelera en Logroño, según informa el Diario La Rioja.
|
etiquetas
:
siluro
,
logroño
,
papelera
3
1
3
K
19
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
Pues sí que se adaptan al medio.
2
K
35
#3
esInvierno
¡Hostia! ¿Han tirado pescado crudo a la basura? ¿Y los grandes medios no abren con esta noticia? ¿Qué intentan silenciar?
1
K
19
#2
Asimismov
*
¡J0der, con el tamaño de las papeleras de Logroño! Ni las de Bilbao
0
K
12
#4
okeil
Ya va iker para allá, es una aparición extraña ...
0
K
10
#5
JandePorer
Lo típico que vas a merendar al parque una tarde, te acabas el atún y el pez gato y ya no sabes qué hacer con el siluro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente