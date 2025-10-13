edición general
Aparece un siluro en una papelera de Logroño

Un ejemplar de siluro (Silurus glanis), especie invasora del río Ebro que puede llegar a medir más de 2,5 metros, fue hallado dentro de una papelera en Logroño, según informa el Diario La Rioja.

Pertinax #1 Pertinax
Pues sí que se adaptan al medio.
#3 esInvierno
¡Hostia! ¿Han tirado pescado crudo a la basura? ¿Y los grandes medios no abren con esta noticia? ¿Qué intentan silenciar?
Asimismov #2 Asimismov *
¡J0der, con el tamaño de las papeleras de Logroño! Ni las de Bilbao
#4 okeil
Ya va iker para allá, es una aparición extraña ...
#5 JandePorer
Lo típico que vas a merendar al parque una tarde, te acabas el atún y el pez gato y ya no sabes qué hacer con el siluro.
