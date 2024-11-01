edición general
4 meneos
43 clics
Apagón de Starlink, ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras y los drones rusos siguen volando?

Apagón de Starlink, ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras y los drones rusos siguen volando?

Apagón de Starlink, porque Ucrania se queda a oscuras y los drones rusos siguen volando?

| etiquetas: starlink , ruso , laser
3 1 0 K 32 tecnología
11 comentarios
3 1 0 K 32 tecnología
#4 coydanerko
Rusia ha perdido su acceso a Starlink. Ayer viernes.
1 K 26
Spirito #8 Spirito *
#4 Me enternece también tu ingenuidad. :foreveralone:
0 K 9
#9 coydanerko
#8 Sí, claro que conseguirán colar alguna conexión, pero esto ya no es lo mismo.
0 K 7
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Conmigo, y hablo en serio, lo pasarías cojonudamente. Estoy tan solicitado que me he tenido que quitar. Soy el alma de la fiesta. Y conozco gente. Gente. xD
0 K 17
Spirito #7 Spirito
Elon Musk, que ya era calvo, arrancándose los pelos insertados esos de rata que tiene. xD
0 K 9
#10 Cincocuatrotres
Curioso que con la importancia que tiene la nueva red satelital rusa no salga en ninguno de nuestros medios, ni una información, de como va a proporcionar internet de banda ancha, es un paso superimportante para Rusia, la red amanecer.
0 K 8
#1 Cincocuatrotres
Está bien el vídeo por varios motivos, el principal es como anuncia que los rusos ya han implementado su Starlink y como funciona, como los drones forman redes que se comunican con los satélites vía laser y como son inatacables
0 K 8
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Yo corregiría el 'por qué". La errata cambia el sentido del titular.

Edit: te lo he corregido yo porque veo que no estás online. Con tu permiso.
0 K 17
Spirito #5 Spirito *
#3 Me ha "enternesío" ese matiz corrector que llevas razón. Mira, mira qué lagrimones. :foreveralone:

Tengo esperanza en el mundo.

Tal vez algún día podamos tomarnos un café sin polonio210 ni francotiradores yanquis. :hug:
0 K 9
#11 Cincocuatrotres
#3 perfecto
0 K 8
#2 famufa *
Cuesta "de leer" el titular. Creo que debería ser:
"Apagón de Starlink. ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras, y los drones rusos siguen volando?"
0 K 7

menéame