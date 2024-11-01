·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13114
clics
Es legal que me escriba Pável?
4909
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4636
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
4322
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
4638
clics
El estrambótico error de “Ahora Sonsoles”: “Los laterales del Puente Carranza están inundados”
más votadas
557
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
487
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
434
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
408
El PP de Ayuso prohíbe la entrada a familiares de víctimas en residencias en una comisión donde se hablaba del cómic '7.291'
486
Lo sabían y lo escondieron: fotos y actos conjuntos de Ayuso y el alcalde de Móstoles cuando ya se conocían las denuncias de acoso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
43
clics
Apagón de Starlink, ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras y los drones rusos siguen volando?
Apagón de Starlink, porque Ucrania se queda a oscuras y los drones rusos siguen volando?
|
etiquetas
:
starlink
,
ruso
,
laser
3
1
0
K
32
tecnología
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
32
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
coydanerko
Rusia ha perdido su acceso a Starlink. Ayer viernes.
1
K
26
#8
Spirito
*
#4
Me enternece también tu ingenuidad.
0
K
9
#9
coydanerko
#8
Sí, claro que conseguirán colar alguna conexión, pero esto ya no es lo mismo.
0
K
7
#6
Pertinax
*
#5
Conmigo, y hablo en serio, lo pasarías cojonudamente. Estoy tan solicitado que me he tenido que quitar. Soy el alma de la fiesta. Y conozco gente.
Gente
.
0
K
17
#7
Spirito
Elon Musk, que ya era calvo, arrancándose los pelos insertados esos de rata que tiene.
0
K
9
#10
Cincocuatrotres
Curioso que con la importancia que tiene la nueva red satelital rusa no salga en ninguno de nuestros medios, ni una información, de como va a proporcionar internet de banda ancha, es un paso superimportante para Rusia, la red amanecer.
0
K
8
#1
Cincocuatrotres
Está bien el vídeo por varios motivos, el principal es como anuncia que los rusos ya han implementado su Starlink y como funciona, como los drones forman redes que se comunican con los satélites vía laser y como son inatacables
0
K
8
#3
Pertinax
*
#1
Yo corregiría el 'por qué". La errata cambia el sentido del titular.
Edit: te lo he corregido yo porque veo que no estás online. Con tu permiso.
0
K
17
#5
Spirito
*
#3
Me ha "enternesío" ese matiz corrector que llevas razón. Mira, mira qué lagrimones.
Tengo esperanza en el mundo.
Tal vez algún día podamos tomarnos un café sin polonio210 ni francotiradores yanquis.
0
K
9
#11
Cincocuatrotres
#3
perfecto
0
K
8
#2
famufa
*
Cuesta "de leer" el titular. Creo que debería ser:
"Apagón de Starlink. ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras, y los drones rusos siguen volando?"
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edit: te lo he corregido yo porque veo que no estás online. Con tu permiso.
Tengo esperanza en el mundo.
Tal vez algún día podamos tomarnos un café sin polonio210 ni francotiradores yanquis.
"Apagón de Starlink. ¿Por qué Ucrania se queda a oscuras, y los drones rusos siguen volando?"