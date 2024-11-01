Apagón presencial en la junta de Red Eléctrica: los accionistas sólo podrán acudir de forma virtual

La compañía nombrará a Santiago Hurtado, un abogado experto en litigios como consejero independiente Propone también a una experta en responsabilidad corporativa, Marta de la Cuesta. Redeia ha convocado su junta general ordinaria de accionistas para el próximo 13 de mayo, en un formato exclusivamente telemático, es decir, no habrá presencia física de los accionistas y con una agenda marcada por la renovación de su consejo de administración y la aprobación de las cuentas de 2025.