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Apagón informativo sobre la guerra de Iran: Planet Labs anuncia que cesará en la compartición de imagenes satelitales sobre la guerra de Irán a petición de la administracion de DJT [EN]

El sábado, Planet Labs, la empresa que toma fotografías de la Tierra desde el espacio y las vende a redacciones, gobiernos e investigadores, comunicó a sus clientes que dejaría de compartir imágenes de la guerra de Irán. No las retrasaría. Dejaría de compartirlas. Completamente. Indefinidamente. La administración Trump se lo pidió. Ellos aceptaron.

| etiquetas: iran , apagon , informativo , planet labs , satelite , compartir , guerra
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2 comentarios
1 0 1 K 1 politica
eltxoa #2 eltxoa
libertad!!!
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#1 R2dC
Relacionada: www.meneame.net/story/eeuu-ha-cerrado-grifo-imagenes-satelitales-guerr

OSINT es Open Source Intelligence. Estas imágenes en concreto, vienen de una compañía en concreto y a "petición" de Trump. Ya sabeis, de esas ofertas que no se pueden rechazar. El matiz censor está mucho más claro en esta noticia.
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menéame