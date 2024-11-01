Apagón informativo sobre la guerra de Iran: Planet Labs anuncia que cesará en la compartición de imagenes satelitales sobre la guerra de Irán a petición de la administracion de DJT [EN]

El sábado, Planet Labs, la empresa que toma fotografías de la Tierra desde el espacio y las vende a redacciones, gobiernos e investigadores, comunicó a sus clientes que dejaría de compartir imágenes de la guerra de Irán. No las retrasaría. Dejaría de compartirlas. Completamente. Indefinidamente. La administración Trump se lo pidió. Ellos aceptaron.