edición general
2 meneos
4 clics
Apagadas las luces de FITUR, un análisis de la realidad laboral tras los grandes números

Apagadas las luces de FITUR, un análisis de la realidad laboral tras los grandes números

La Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), celebrada en Madrid, ha sido nuevamente el gran acontecimiento del sector. Con más de 255.000 visitantes y alrededor de 10.000 empresas participantes, el evento confirmó su liderazgo global como escaparate de la industria turística. Beneficios empresariales, una inversión creciente, pero ¿quién se beneficia realmente de todo esto? Según datos recientes sobre la inversión hotelera en España, el sector ha acaparado una cifra histórica de 4.228 millones de euros en 2025, equivalente al 23% del total

| etiquetas: fitur , trabajo , laboral , turismo , economía
2 0 0 K 22 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
#1 colemur
Deberían de dejar de hacer la FITUR. Ya hay demasiados turistas en España. No es necesario atraer a ni uno más.
0 K 7
txematools #2 txematools
#1 No es para eso. FITUR potencia el emisor internacional, no el receptivo.
0 K 9

menéame