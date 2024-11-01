“Apaga y Vámonos”: El Monopoly del Fuego que Alfonso Rueda y Jácome juegan sobre las cenizas de Ourense (Crónica satírica)

Alfonso Rueda entra en escena con su traje impecable, su sonrisa ensayada y su PowerPoint de 2025. Anuncia un “macrodispositivo histórico”: drones, robots, inteligencia artificial. Pero cuando los incendios estallan, los drones caen del cielo como moscas eléctricas. ¿Las baterías? No estaban cargadas. ¿Los robots? Aún en fase de “pruebas”. ¿Y los bomberos? Con cubos de vecinos, tragando humo y corriendo por sus vidas. Rueda, impasible, declara ante las cámaras: “La situación está perfectamente bajo control.”