Anuncios publicitarios vergonzosos y ridículos de famosos de antaño (ENG)  

La publicidad siempre ha sido una extraña mezcla de creatividad, comercio y compromiso. Detrás de cada campaña brillante se esconde ese momento familiar en el que los agotados ejecutivos publicitarios se rinden ante una idea que es «lo suficientemente buena» para vender y facturar al cliente. ¿El resultado? Algunos anuncios con famosos realmente desconcertantes que hacen que el público moderno se estremezca. Desde payasos vendiendo neumáticos hasta Woody Allen promocionando vodka, estas combinaciones llaman más la atención que venden productos.