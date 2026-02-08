edición general
El anuncio de la NASCAR en la Superbowl

El anuncio de NASCAR en la Superbowl, ¿es el anuncio de la nueva masculinidad americana? Coches, aviones, cerveza, rock, mujeres y tipos duros.

nopolar #3 nopolar
No veo cambios, la NASCAR siempre ha sido algo así ¿no?
#4 Tok_Tok
#3 Solo que hay CGI-IA por todas partes. Que repelús me da
keiko_san #2 keiko_san
Y el Free Bird de Lynyrd Skynyrd de fondo
No se puede ser mas redneck
capitan__nemo #9 capitan__nemo
No sale aqui por nascar

Super Bowl Commercials 2026: Complete List Of Ads, The Companies Behind Them And Who Won Over Fans
www.benzinga.com/trading-ideas/long-ideas/26/02/50488011/super-bowl-co
#5 Tecar *
Coches, carreras, derrapes, aviones, fuego, colisiones, rock, cervezas y tías protestando.
Masculinidad tóxica a tope, hay que reconocer que estos americanos hay cosas que las hacen bien.
¡Me encanta!
:troll:
nopolar #7 nopolar
#5 Falta la dojo mojo casa house xD
#1 Barriales
Eso es Tumpismo.
#6 xavigo
¿Y los Teslas?  media
