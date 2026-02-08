·
El anuncio de la NASCAR en la Superbowl
El anuncio de NASCAR en la Superbowl, ¿es el anuncio de la nueva masculinidad americana? Coches, aviones, cerveza, rock, mujeres y tipos duros.
#3
nopolar
No veo cambios, la NASCAR siempre ha sido algo así ¿no?
3
K
37
#4
Tok_Tok
#3
Solo que hay CGI-IA por todas partes. Que repelús me da
0
K
8
#2
keiko_san
Y el Free Bird de Lynyrd Skynyrd de fondo
No se puede ser mas redneck
3
K
35
#9
capitan__nemo
No sale aqui por nascar
Super Bowl Commercials 2026: Complete List Of Ads, The Companies Behind Them And Who Won Over Fans
www.benzinga.com/trading-ideas/long-ideas/26/02/50488011/super-bowl-co
0
K
15
#5
Tecar
*
Coches, carreras, derrapes, aviones, fuego, colisiones, rock, cervezas y tías protestando.
Masculinidad tóxica a tope, hay que reconocer que estos americanos hay cosas que las hacen bien.
¡Me encanta!
1
K
14
#7
nopolar
#5
Falta la dojo mojo casa house
1
K
14
#1
Barriales
Eso es Tumpismo.
1
K
13
#6
xavigo
¿Y los Teslas?
1
K
13
#8
makinavaja
#6
1
K
19
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
