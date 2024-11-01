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Anuncio de ciclo de charlas - No normal tour

Anuncio de ciclo de charlas - No normal tour

Anunció sobre un ciclo de charlas en el que se hablará de las consecuencias que vamos a sufrir por la guerra de Irán.

| etiquetas: decrecimiento , ciclo , charlas
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1 comentarios
3 1 0 K 26 actualidad
SubeElPan #1 SubeElPan
Pero ¿se acaba el petróleo o no? Que nunca me entero de la fecha :troll:
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menéame