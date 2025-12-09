Anunciados vientos de 60.000 kilómetros por segundo tras la explosión de un agujero negro

Algunos de los principales telescopios espaciales de rayos X han detectado una explosión nunca antes vista proveniente de un agujero negro que se esconde en una galaxia lejana y que en cuestión de horas generó poderosos vientos que expulsaron material al espacio a unas velocidades vertiginosas de 60.000 kilómetros por segundo. Los investigadores de la ESA, que hoy han publicado los resultados de su descubrimiento en la revista Astronomy and Astrophysics, han asegurado que nunca antes habían observado un agujero negro generar vientos así.