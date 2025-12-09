edición general
Anunciados vientos de 60.000 kilómetros por segundo tras la explosión de un agujero negro

Algunos de los principales telescopios espaciales de rayos X han detectado una explosión nunca antes vista proveniente de un agujero negro que se esconde en una galaxia lejana y que en cuestión de horas generó poderosos vientos que expulsaron material al espacio a unas velocidades vertiginosas de 60.000 kilómetros por segundo. Los investigadores de la ESA, que hoy han publicado los resultados de su descubrimiento en la revista Astronomy and Astrophysics, han asegurado que nunca antes habían observado un agujero negro generar vientos así.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pues ya sabéis, mejor capucha que paraguas.
aggelos #3 aggelos
#1 mejor un cortavientos, no?
#6 asgard_gainsborough *
La noticia es muy interesante, pero vaya con el titular...
Edit: y, como sigue siendo habitual, ni mencionan a los autores de la investigación ni dan un enlace al paper, ni mierdas. Total, ¿para qué proporcionar las fuentes?
angeloso #2 angeloso
5 Tierras una al lado de la otra. Brutal la cantidad de energía.
#4 DatosOMientes
El titular es bastante malo. El agujero negro no explota. Nada puede separar un agujero negro. Ni Nacho Vidal.
