Anunciado nuevo Pokémon Pokopia al más puro estilo Animal Crossing para 2026 en Nintendo Switch 2

Los jugadores encarnarán a un Ditto con aspecto humano y transformarán una tierra baldía en un hermoso hogar para una plétora de Pokémon. Aprenderán nuevos movimientos de los Pokémon que conozcan, y luego podrán usarlos para crear y expandir un paraíso en el que hay mucho que hacer. Recolectarán bayas, juntarán rocas y madera, crearán mobiliario, cultivarán la tierra para cosechar verduras, construirán casas para los Pokémon ¡y mucho más! Pokémon Pokopia tomará forma en 2026 en Nintendo Switch 2.

