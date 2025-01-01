edición general
Anulan una condena por abuso sexual a una menor porque dio el consentimiento a las relaciones en un contexto de maltrato

El TSJ de Madrid ordena repetir el juicio por «una valoración ilógica» de las circunstancias en las que se produjeron los abusos.

anarion321 #2 anarion321
El titular esta explicado de mala manera.

Lo que dice la sentencia, leyendo el cuerpo de la noticia, es que en la condena se afirma que hubo una situación de abuso y dominación y que, a la vez, hubo relaciones consentidas. El TSJM lo que dice es que ambas cosas son contrapuestas, que si hay dominación, no puede haber consentimiento, el consentimiento es algo que se da con libertad (por eso desde hace décadas los delitos de esta índole son "contra la libertad sexual").

Por eso pide repetirlo, para que los hechos tengan sentido y no sean contrapuestos. O hubo dominación, o hubo consentimiento.
