Anuladas las zonas tensionadas en el área de Barcelona en un fallo sin efectos jurídicos

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sienta jurisprudencia ante futuros contenciosos, aunque afecta a una ley que fue impugnada por el Constitucional. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de anular las zonas de mercado residencial tensionado [...].Se trata de la ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, [...] . La norma salió adelante pese a que el Consell de Garanties Estatutàries advirtió que vulneraba la Constitución.
| etiquetas: tribunal supremo , barcelona , zonas tensionadas , ley 11/2020