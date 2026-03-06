·
Antonio Resines defiende la sanidad pública en su regreso a "La Revuelta"
El actor, un habitual en el programa de David Broncano, fue como invitado junto con la Mari de Chambao, en una noche en la que hablaron su estado de salud
etiquetas
sanidad pública
antonio resines
la revuelta
actualidad
#1
cenutrios_unidos
Cualquier persona con dos dedos de frente y buen corazón la defiende. Solo los desalmados y envidiosos quieren cargarse algo tan fantástico que tiene España.
#3
FunFrock
Todos defendemos la sanidad pública. A ver si exigimos tb que el dinero q va destinado a gilipolleces vaya realmente a Hospitales y Eduación, no en traviesas y planes ecosostenibles de genero en el Congo
#2
oscarcr80
Antonio Resines actor!!??
Pero si el tio hace si mismo en toda película/serie que sale.
