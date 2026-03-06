edición general
Antonio Resines defiende la sanidad pública en su regreso a "La Revuelta"

El actor, un habitual en el programa de David Broncano, fue como invitado junto con la Mari de Chambao, en una noche en la que hablaron su estado de salud

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cualquier persona con dos dedos de frente y buen corazón la defiende. Solo los desalmados y envidiosos quieren cargarse algo tan fantástico que tiene España.
FunFrock #3 FunFrock
Todos defendemos la sanidad pública. A ver si exigimos tb que el dinero q va destinado a gilipolleces vaya realmente a Hospitales y Eduación, no en traviesas y planes ecosostenibles de genero en el Congo
#2 oscarcr80
Antonio Resines actor!!??

Pero si el tio hace si mismo en toda película/serie que sale.
