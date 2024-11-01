edición general
Antonio Maestre pregunta sobre el genocidio y ETA

"¿Por qué el PP calificó en 2015 de genocidio los crímenes de ETA? Qué tribunal calificó de genocidio los crímenes de ETA". Mientras Maestre insistía con la pregunta sobre ETA. Vázquez le ha pregunta a Maestre por si está de acuerdo con que Hamas masacró al pueblo judío en los atentados del 7 de octubre y el periodista ha dicho que por supuesto: "Es un hecho".

Habrá que descontar los asesinados por el propio ejército isrealí ese mismo día de 7 Oct 23.
Cuando no condenas un genocidio dice mas de tu posicion que del hecho de hacerlo o no. Genocidas buenos y malos. xD
Mentir de forma descarada al pais , como hizo Rajoy como hizo Aznar. Si hay algo seguro es la mentira y la corrupcion en el pp , hasta causar muertes innecesarias. Hasta negar la propia realidad. Y se les permite y se asumen las consecuencias.
Cuando te sientas con los genocidas y les das premios y unos lo son o no segun te interese. No es la realidad el problema que es clara , es que el pp miente. Hasta negar un genocidio. es mas genocidio cualquier politica del bando contrario que el genocidio que esta provocando el estado de Israel en Gaza.
PP da igual lo que digan. Sus votantes son subnormales con ansias de ser como sus lideres pastoreando subnormales mientras les roban su dinero y su futuro.
#1 Ademas...
"si está de acuerdo con que Hamas masacró al pueblo judío en los atentados del 7 de octubre"
Israel no es el pueblo judio
La equidistancia imbécil por la que nos creemos más justos y por la que creemos que la ultra derecha y la ultra ultraderescha va a condenar el genocidio. Es un genocidio del neoliberalismo como el holocausto lo fue del capitalismo.
