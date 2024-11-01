Antonio Maestre pregunta sobre el genocidio y ETA

"¿Por qué el PP calificó en 2015 de genocidio los crímenes de ETA? Qué tribunal calificó de genocidio los crímenes de ETA". Mientras Maestre insistía con la pregunta sobre ETA. Vázquez le ha pregunta a Maestre por si está de acuerdo con que Hamas masacró al pueblo judío en los atentados del 7 de octubre y el periodista ha dicho que por supuesto: "Es un hecho".
| etiquetas: antonio maestre , eta , genocidio , zasca
Mentir de forma descarada al pais , como hizo Rajoy como hizo Aznar. Si hay algo seguro es la mentira y la corrupcion en el pp , hasta causar muertes innecesarias. Hasta negar la propia realidad. Y se les permite y se asumen las consecuencias.
Cuando te sientas con los genocidas y les das premios y unos lo son o no segun te interese. No es la realidad el problema que es clara , es que el pp miente. Hasta negar un genocidio. es mas genocidio cualquier politica del bando contrario que el genocidio que esta provocando el estado de Israel en Gaza.
"si está de acuerdo con que Hamas masacró al pueblo judío en los atentados del 7 de octubre"
Israel no es el pueblo judio