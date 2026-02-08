António José Seguro, un moderado para presidir Portugal en tiempos de crispación

El mundo vive días de furia. De cuando en cuando, alguien en algún lugar ignora el griterío constante y gana. En Portugal lo ha logrado António José Seguro, un socialista moderado que ha arrasado frente al discurso de rabia y ruptura que representaba el candidato populista André Ventura. Hay muchas victorias en su victoria. La del discurso de la integración (“seré un presidente de todos”) contra el divisivo que ondea en los carteles de Chega (“Los inmigrantes tienen que cumplir la ley”). La de una ideología de centroizquierda que atraviesa las