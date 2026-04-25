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Antón Costas: "Se ha roto el puente que existía entre crecimiento económico y progreso social"

El presidente del Consejo Económico y Social asegura que, aunque España va bien en cifras macroeconómicas, el progreso no llega por igual a todos los ciudadanos

| etiquetas: antón costas , entrevista , economía , españa
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