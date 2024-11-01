edición general
Antiviolencia equipara los insultos racistas a Mbappé con la movilización contra el genocidio: "Nos tuvieron esposados de rodillas más de una hora"

Hasta 4.000 euros podrían pagar los manifestantes de las protestas propalestinas de La Vuelta, entre las etapas de Cantabria y Galicia. La misma cuantía con la que se sancionan insultos racistas en los estadios.

Yo veo un avance, mínimo pero avance
Un campo de fútbol no se rige por las normas de un lugar público, por lo que la comparación no tiene sentido cuando te manifiesta en la calle
Pues lo mismo habría que dejar los estadios vacíos un par de findes... pero eso no pasará...
Actualmente son los campeonatos del mundo de atletismo, donde compite Israel. Que alguien me explique por qué España no ha retirado a su delegación, que alguien me explique por qué se televisa si está blanqueando a Israel.

Se que no voy a tener una explicación, espero que la gente empiece a entender de qué va todo esto.

Por cierto, RTVE retransmitió los partidos de Israel en el pasado Eurobasket.la misma RTVE que se niega a ir a Eurovisión (por petición del Gobierno claro)
