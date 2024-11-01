Antiviolencia equipara los insultos racistas a Mbappé con la movilización contra el genocidio: "Nos tuvieron esposados de rodillas más de una hora"

Hasta 4.000 euros podrían pagar los manifestantes de las protestas propalestinas de La Vuelta, entre las etapas de Cantabria y Galicia. La misma cuantía con la que se sancionan insultos racistas en los estadios.
| etiquetas: comisión , antiviolencia , deporte , palestina , israel , genocidio , censura
Se que no voy a tener una explicación, espero que la gente empiece a entender de qué va todo esto.
Por cierto, RTVE retransmitió los partidos de Israel en el pasado Eurobasket.la misma RTVE que se niega a ir a Eurovisión (por petición del Gobierno claro)