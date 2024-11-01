Antigua sala de mosaicos con el "Nudo de Salomón" para protegerse del mal de ojo,desenterrada en Esmirna (ENG)

Arqueólogos han descubierto una notable sala con suelo de mosaico en la antigua ciudad de Esmirna , que revela un llamativo motivo del Nudo de Salomón, que se cree sirvió como símbolo protector contra la envidia y el mal de ojo durante la Antigüedad Tardía. Con unas medidas aproximadas de 3 x 4 metros, el suelo de mosaico presenta paneles geométricos entrelazados y diseños vegetales, con el nudo simbólico ubicado prominentemente en su centro.