Antigua cuenta de candidato de Trump a Oficina de Estadísticas Laborales publicaba teorías conspirativas sobre Epstein, las elecciones de 2020 y el covid, afirma nuevo reporte

El economista conservador Erwin Antoni fue propuesto por el presidente de EE. UU. para hacerse cargo de la Oficina de Estadísticas Laborales del país. Una revisión superficial del perfil de Antoni (37) muestra que es un leal partidario de Trump que se ha alineado con los ideales de la actual Administración —contribuyendo al Proyecto 2025, atacando el historial del expresidente Joe Biden, e incluso siendo un “espectador” en el ataque del 6 de enero en el Capitolio, en Washington D. C.