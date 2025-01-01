Los Antigónidas, los sucesores de Alejandro Magno en Macedonia

El reino de Macedonia experimentó uno de los ascensos más bestiales de la Antigüedad durante los reinados de Filipo II y Alejandro Magno. Sin embargo, la divulgación histórica ha prestado muy poca atención a lo que sucedió después, durante los dos siglos que dura la dinastía antigónida. Por ello, si quieres saber cómo fue la historia del reino de Macedonia después de Alejandro Magno, este programa junto al doctorando Ricardo Núñez, de Helenismo y Roma, es para ti.