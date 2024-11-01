Antifraude condena el último ‘dedazo’ con la pareja de un consejero de Ayuso

La denuncia que ponía en duda la legalidad del proceso de contratación de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, fue presentada ante la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid el pasado 28 de octubre. Más Madrid cuestionó en aquel momento que se hubieran cumplido los cauces marcados por la normativa para la cobertura de la plaza que ostenta en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) la pareja de Rodrigo.