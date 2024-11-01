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El antifascismo de Antonio Maestre y lo que deja fuera

El antifascismo de Antonio Maestre y lo que deja fuera

Hay una explicación cómoda —y profundamente insuficiente— para entender el auge contemporáneo de la extrema derecha: la cultura. Se dice que todo se reduce a prejuicios, ignorancia o atraso. Que el fascismo es, en el fondo, un problema de mentalidades. Que bastaría con leer más, viajar más o exponerse a la diversidad para corregirlo. Es una hipótesis seductora porque desplaza el problema fuera de las estructuras y lo sitúa en el terreno moral del individuo. Pero, precisamente por eso, falla en lo esencial.

| etiquetas: antonio maestre , feminismo , cultura , extrema derecha , fascismo
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2 comentarios
7 2 0 K 83 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
!Joer que bueno!
Para enmarcar.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
Yo de vez en cuando digo que la explicación de "votan a vox porque fachapobres" es simplista y no ayuda a entender el problema y, por tanto, no permite solucionarlo.

Y me suelen acusar de apoyar a la derecha por eso mismo.

En fin.
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