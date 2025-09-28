edición general
El antídoto europeo contra el coche chino es eléctrico, barato y simple

Se trata de una fórmula que se toma prestada de Japón, donde el 40% de los vehículos que se venden están homologados como kei-cars. Esta denominación, que proviene del japonés keijidosha (coche ligero), define a unos diminutos turismos de 3,4 metros de longitud que destacan por sus bajos costes de adquisición y mantenimiento y su simplicidad técnica. Este concepto se adaptaría a las necesidades europeas para concebir una nueva categoría a caballo entre los coches de segmento A (urbanos) y los cuadriciclos.

#2 Pixmac *
Microcoches eléctricos ya existen y se venden poco. La mayoría de personas quiere un coche seguro y polivalente, que sirva para más de 2 personas y no sea exclusivo de ciudad. Los microcoches no salvarán a la industria europea.
#8 EISev
#2 se venden poco porque tienen unas limitaciones que los hacen artificialmente inútiles en el día a día de muchas personas.

Por ejemplo los de placa amarilla tienen límite 45 por hora. Eso en Madrid es no poder ir por M-30 ni prácticamente poder salir de la ciudad a un recado...
#21 Pixmac
#8 También lo hay que llegan a 90 km/h pero siguen siendo muy pequeños para el comprador medio. En Europa los coches de menos de 3,70 metros se venden muy poco.

Un microcoche sirve como segundo vehículo, para realizar pequeñas compras y desplazamientos urbanos, pero aún siendo segundo coche quedan cortos para muchas personas. En Japón y otros países asiáticos tienen su mercado por beneficios fiscales y la escasez de espacios para aparcamiento pero en Europa no conseguirán tener tantas ventas.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#2 ponles un precio atractivo y un mantenimiento simple y ya veremos. Mira como han triunfado los patinetes eléctricos.
Gry #12 Gry
#2 Y cuestan tanto como un coche de verdad.
LoboAsustado #7 LoboAsustado
A mi un utilitario de 2 plazas con buen maletero y con 450km de autonomía me resolvía todas mis necesidades , la verdad. Si ademas lo venden por debajo de los 8k , ya me pongo a hacer cola para comprar.
Eso si , como me pase un camión por la izquierda , me veo volando por encima del quita miedos.
jonolulu #15 jonolulu
#7 450lkm por menos de 8000€?

Deme 10
LoboAsustado #16 LoboAsustado
#15 pues eso.
jonolulu #19 jonolulu
#16 Pues que pides un imposible. Ya sin tener en cuenta el coste de la batería, una para eda capacidad puede pesar facilmente 400kg, que repercuten en reforzar el resto del coche para soportar ese peso
LoboAsustado #24 LoboAsustado
#19 No tengo conocimientos de diseños de automoción así que no se si lo que pido es imposible , los diseñadores de coches cobran su buena pasta para sacar adelante cosas que previamente se consideraban imposibles, simplemente expongo mis requerimientos para preferir un coche europeo mini antes que un chino normal.
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#7

Buscate un Smart de segunda mano. Espera, pides maletero ... Smart con remolque.
LoboAsustado #18 LoboAsustado
#17 Pues es un mercado logico que deberian esforzarse por captar los fabricantes europeos en vez de hacerse pajas con los suv y demas pijadas gringas.
#5 mam23
¡O sea, un segmento que se empeñaron en matar los fabricantes, metiéndonos hasta en la sopa los sub, y ahora nos la vuelven a colar con el utilitario de toda la vida pero mas caro!
#11 EISev *
#5 el utilitario es el segmento B (Corsa, Fiesta, 208) esto es segmento A o menos (Panda, Up!, Aygo)

Precisamente el segmento A se vende mucho menos que hace años porque por poco más te compras un utilitario. Y si es SUV, a mucha gente le gusta aún más.
Pointman #20 Pointman
#11 el segmento A vendía muy bien hasta 2017-2018 que lo mataron "suverizandolo" y subiendo el precio. Lo sé porque mi coche es de ese segmento y vi como, con el restiling, le subían unos 5000€ de un año para otro.
#13 torrrquemada
No es viable.

Europa No es japón. Europa se nutre de trabajadores que viven a 1h en coche por autopista. Si comenzamos a utilizar microcoches, estos usuarios se verán obligados a hacer recorridos de hora y media, en espacios reducidos, y esto puede adolecer problemas para el empresario.

En cierto modo, sería como volver a los 80's, y eso afectaría a la fuerza laboral disponible.
TooBased #23 TooBased
Como si no nos ganaran también haciendo coches pequeños... :palm:

El problema era el tamaño xD
#1 drstrangelove
Vamos el 600 de toda la vida, sólo que ahora hay que ponerle un nombre chachi para que venda: keicar.
#6 tednsi
#1 Y qué seguro que no serán baratos. Que por un poco más te compras uno de verdad.
#10 Klamp
#6 son muuuuucho más baratos, del orden de 10k. Pero de eso ya hay aquí son los cuadriciclos ligeros, pero con unos acabados de calidad. Aún así, eso en Europa no va a triunfar, el único keicar que recuerdo que se importó a Europa era el Nissan cube, que la verdad no fue un gran éxito de ventas.
#14 tednsi *
#10 Habla de motores de 65cv. Eso son 40Kw, en un eléctrico está bien. Yo tuve un Twingo con ese motor en gasolina y te permitía ir a 120 en autopista.
tul #3 tul
se van a comer un mojon frente a los electricos chinos que ademas de baratos tienen unos diseños bastante chulos
#22 Bilardezz
Los que tienen garaje con enchufe pues le da igual tener un utilitario que un coche chino mas potente. A los que no tenemos garage, la opción eléctrica por muy barato que sea el coche, es inviable incluso en ciudad.
Lutin #4 Lutin *
Joder, se han pasado, una cosa es que no tenga sentido que en europa todos tengamos pick ups o suv de 2 toneladas, pero por favor, qué pretenden ? Eso es lo mismo que vender los triciclos o tuk-tiks esos que se ven en el tercer mundo con unos asientos detrás, joder qué deprimente.
