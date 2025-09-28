El antídoto europeo contra el coche chino es eléctrico, barato y simple

Se trata de una fórmula que se toma prestada de Japón, donde el 40% de los vehículos que se venden están homologados como kei-cars. Esta denominación, que proviene del japonés keijidosha (coche ligero), define a unos diminutos turismos de 3,4 metros de longitud que destacan por sus bajos costes de adquisición y mantenimiento y su simplicidad técnica. Este concepto se adaptaría a las necesidades europeas para concebir una nueva categoría a caballo entre los coches de segmento A (urbanos) y los cuadriciclos.
Por ejemplo los de placa amarilla tienen límite 45 por hora. Eso en Madrid es no poder ir por M-30 ni prácticamente poder salir de la ciudad a un recado...
Un microcoche sirve como segundo vehículo, para realizar pequeñas compras y desplazamientos urbanos, pero aún siendo segundo coche quedan cortos para muchas personas. En Japón y otros países asiáticos tienen su mercado por beneficios fiscales y la escasez de espacios para aparcamiento pero en Europa no conseguirán tener tantas ventas.
Eso si , como me pase un camión por la izquierda , me veo volando por encima del quita miedos.
Deme 10
Buscate un Smart de segunda mano. Espera, pides maletero ... Smart con remolque.
Precisamente el segmento A se vende mucho menos que hace años porque por poco más te compras un utilitario. Y si es SUV, a mucha gente le gusta aún más.
Europa No es japón. Europa se nutre de trabajadores que viven a 1h en coche por autopista. Si comenzamos a utilizar microcoches, estos usuarios se verán obligados a hacer recorridos de hora y media, en espacios reducidos, y esto puede adolecer problemas para el empresario.
En cierto modo, sería como volver a los 80's, y eso afectaría a la fuerza laboral disponible.
El problema era el tamaño