Antidepresivos: causantes de impotencia sexual

Tomar antidepresivos puede causar impotencia sexual en jóvenes. De acuerdo con el Dr. Alexander Scharko, quien realizó una investigación para la Johns Hopkins University School of Medicine reportó que los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) presentes en los fármacos para tratar depresión, ansiedad y otras afecciones psiquiátricas pueden causar disfunción sexual.