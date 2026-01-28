edición general
Anticorrupción pide rastrear las empresas con las que la organización de Montoro "ocultó" los beneficios de Equipo Económico

Los Mossos d'Esquadra desvelaron la existencia de "sociedades interpuestas", que habrían sido creadas "para ocultar el flujo de la presunta ganancia ilícita, su inversión y los beneficiarios efectivos". La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga en Tarragona el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que encargue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra que reclamen a las diferentes notarías toda la información relativa a una docena de empresas que según las pesquisas sirvieron a los investigados

