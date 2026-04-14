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Anthropic explora fabricar sus propios chips de IA: por qué la creadora de Claude quiere dejar de depender de Google y Amazon

Anthropic, la empresa creadora de Claude y una de las fuerzas dominantes en la carrera de la inteligencia artificial, está explorando el diseño y fabricación de sus propios chips de IA. Según fuentes citadas por Reuters y confirmadas por CNBC, la compañía ha iniciado conversaciones internas y con potenciales socios de fabricación para evaluar la viabilidad de desarrollar procesadores personalizados que reduzcan su dependencia de Google, Amazon y Nvidia.

| etiquetas: anthropic , claude , ia , chips
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1 comentarios
5 1 0 K 61 tecnología
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Mucho chip distinto empiezo a ver yo. Si la IA antes quemaba billetes, ahora va a quemar más, empeorando resultados.

Esto es como highlander ... solo va a quedar uno o dos como mucho.
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menéame