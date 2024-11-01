"Antes recibíamos premios por nuestra labor, ahora multas internacionales"

Óscar Camps (Barcelona, 1963), fundador de Proactiva Open Arms, nos atiende desde el Astral, el segundo barco de la ONG, actualmente atracado en el puerto de Barcelona. Este mes se cumplen diez años desde que, conmovido por la imagen viral del pequeño refugiado sirio Aylan Kurdi -ahogado en las costas de Turquía-, este socorrista catalán sintiera un impulso de pasar a la acción.