"Antes recibíamos premios por nuestra labor, ahora multas internacionales"

Óscar Camps (Barcelona, 1963), fundador de Proactiva Open Arms, nos atiende desde el Astral, el segundo barco de la ONG, actualmente atracado en el puerto de Barcelona. Este mes se cumplen diez años desde que, conmovido por la imagen viral del pequeño refugiado sirio Aylan Kurdi -ahogado en las costas de Turquía-, este socorrista catalán sintiera un impulso de pasar a la acción.

SegarroAmego
Nadie está hablando de dejar morir a nadie. Deben ser rescatados, atendidos, devolverlos a su país de origen y se acabó el problema. Es lo lógico y normal le pese a quien le pese
#3 alfinal
#2 ¿Nadie? Cuando Abascal dice que hay que hundir el Open Arms (un barco que ha salvado 73.000 vidas en el Mediterráneo) está diciendo justo eso. Que no debe haber un barco que rescate y atienda a esas personas. Que se las apañen. Y si no llegan a ningún puerto, pues que se mueran. x.com/Santi_ABASCAL/status/1960787876884476271
SMaSeR
#3 A ver, date cuenta a quien respondes. A un incel al que la única mujer que le ha tocado la chorra sin pagar en su vida es la pediatra. No te esperes más que rebuznos con tanto odio y semen acumulado.
SegarroAmego
#3 lo siento, no presto atención a lo que digan esos descerebrados
Nómada_sedentario
#2 rescatados por quien? Cual es su pais de origen? Viajan acaso con pasaporte?
Qué fácil es hablar...
Urasandi
#2 #6 ... dicho desde un país seguro, con seguridad jurídica y con protección social.
#1 alfinal
Óscar Camps, sencillas verdades como puños:

"No existe el efecto llamada. Nadie se sube a una patera sobrecargada, frágil, débil, sin recursos, con toda su familia, si pudiera quedarse en una región más segura. No lo hacen porque haya una ONG en medio del mar, a 150 millas de la costa, porque solo necesitas un metro y medio para ahogarte. En El Hierro murieron ocho personas estando a solo un metro del muelle. No hacen falta muchas millas para morir ahogadas en esas embarc

#6 argonitran
Para que las acciones de estas ONG fueran consideradas rescates, los rescatados deberían ser transportador al puerto mas cercano y esto no ocurre. Siempre se traslada a los rescatados a Europa.

Estas ONG lo que hacen es hacer mas seguro el transporte de inmigrantes a Europa. El trabajo de las ONG será todo lo altruista que queráis pero beneficia únicamente a las mafias, porque si de verdad quisieran podrían rescatar a los inmigrantes y llevarlos a su puerto de origen.
SegarroAmego
#_4 mírate al espejo antes de soltar gilipolleces. Y lávate la boca que huele a pienso
