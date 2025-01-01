·
Antes de Jumilla, Almeida fue precursor en boicotear a los musulmanes
La comunidad musulmana de la capital denuncia una doble problemática: trabas a la hora de celebrar rezos comunitarios y falta de cementerios musulmanes
actualidad
#3
reivaj01
Los mejores boicots, los de Madriz.
2
K
40
#5
Leconnoisseur
A mi todo lo que sea boicotear a las religiones a tope. Lo que me jode es que estos boicotean a unas y benefician a otras
1
K
20
#2
NPCmasacrado
A cada ola de calor sacan una movida con islam, marroquies para tapar los eventos climáticos porque hunden el turismo, consumo y explota la burbuja inmobiliaria. Ola de calor en junio? Torrepacheco, ahora Jumilla.
0
K
15
#4
alcama
#2
En realidad todos los veranos hay un tema recurrente, que este año no ha aparecido : la frontera con Gibraltar.
Este año, con el tema de los musumanes, no ha hecho falta ese tema para llenar tertulias y periodicos.
0
K
5
#6
MalvadoAspersor
Echo en falta aquellos tiempos en que las gilipolleces eran sobre el monstruo del Lago Ness
0
K
9
#1
alcama
"A ver, becario , relacioname Jumilla con Madrid, y todo el lio este de los musulmanes"
0
K
5
