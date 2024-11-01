Antes del GPS y los sismómetros, los "dragones" sabían dónde temblaba la Tierra  

La Tierra ha estado en su sitio unos cinco mil millones de años, sin embargo los sismómetros modernos apenas tienen doscientos años. Lo cual puede despertar la pregunta de cómo se pueden estudiar terremotos sucedidos hace millones de años. Y existe una alternativa a irse al campo a analizar fallas. ya que aún incompleto, la humanidad lleva muchos años de registro sobre las sacudidas de la tierra. Tan problemáticos eran los terremotos en el pasado que la dinastía Han en el siglo 2 inventó el primer sismómetro.