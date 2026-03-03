edición general
Antelo, expulsado del Grupo de Vox en la Asamblea Regional por sus propios compañeros

Los portavoces adjuntos del grupo son María José Ruiz y Alberto Garre López.

Ratoncolorao
El pobre ahora se ve como un inmigrante y va a tener que regresar a Galicia a buscarse paguitas...
Spirito
Me encanta el olor a miseria fascista quemándose por la mañana. :popcorn:
Piscardo_Morao
Que nadie le haga sombra al "bienamado líder", que a nadie se le ocurra destacar más que nuestro "líder supremo", que nadie critique a nuestro "líder vitalicio" porque si alguien se atreve lo expulsamos, nadie está por encima de nuestro "líder omnipotente", gloria a nuestro líder....

Vaya casualidad que todos los que se van (o echan) de VOX se dan cuenta cuando se van (o los echan) de que hay culto a la personalidad, machismo, homofobia, falta de…   » ver todo el comentario
girombo
Et tu, brute?
