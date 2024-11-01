·
Antelo denuncia a Vox por suplantación de identidad y falsedad documental
Los de Abascal utilizaron el certificado digital del grupo Vox, con la firma de su representante legal ante los órganos parlamentarios, que es el propio Antelo
#1
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/antelo-denuncia-falsificacion-firma-digital-ser-
1
K
28
#3
YSiguesLeyendo
esta gentecilla portándose como auténticos fascistas entre ellos. qué maravilla, no?
0
K
12
#4
Uge1966
Pues mira, eso si es un delito. Que se investigue. (Yo se lo llevaría a Peinado...)
0
K
11
#2
Zamarro
Si a vox no le importa, a nosotros menos.
Ya sabia donde estaba metido, ha usado todas esas tacticas mientras le ha durado el carguito, y ahora que se la hacen a el, se hace el sorprendido ...
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
