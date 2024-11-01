edición general
Antelo denuncia a Vox por suplantación de identidad y falsedad documental

Los de Abascal utilizaron el certificado digital del grupo Vox, con la firma de su representante legal ante los órganos parlamentarios, que es el propio Antelo

vox , murcia
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
esta gentecilla portándose como auténticos fascistas entre ellos. qué maravilla, no?
Uge1966 #4 Uge1966
Pues mira, eso si es un delito. Que se investigue. (Yo se lo llevaría a Peinado...)
#2 Zamarro
Si a vox no le importa, a nosotros menos.
Ya sabia donde estaba metido, ha usado todas esas tacticas mientras le ha durado el carguito, y ahora que se la hacen a el, se hace el sorprendido ...
