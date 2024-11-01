edición general
Antelo afirma que Abascal habló con él hace diez días para pedirle que fuese candidato

El expresidente de Vox en Murcia se queja de que la dirección nacional expulsa a los dirigentes que «destacan»

Por veinticinco pesetas cada una: cosas que creéis en las que destacan los candidatos de Vox? Un, dos, tres!
#1 Malversación de caudales públicos.
#1 Lo más destacado de sus vidas es ser una completa contradicción: vivir de lo público criticando todo lo público y abogando por la privatización de todos los servicios públicos.
#1 Inutilidad
#1 Demostrando que vamos teniendo una edad...
Racismo
