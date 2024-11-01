Antelo afirma que Abascal habló con él hace diez días para pedirle que fuese candidato

·
relacionadas
#1
oscarius
Por veinticinco pesetas cada una: cosas que creéis en las que destacan los candidatos de Vox? Un, dos, tres!
1
K
20
#2
UNX
#1
Malversación de caudales públicos.
0
K
11
#4
KaBeKa
#1
Lo más destacado de sus vidas es ser una completa contradicción: vivir de lo público criticando todo lo público y abogando por la privatización de todos los servicios públicos.
0
K
10
#5
devilinside
#1
Inutilidad
0
K
11
#6
Tensk
#1
Demostrando que vamos teniendo una edad...
0
K
10
#3
japal
Racismo
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
