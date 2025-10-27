Un año después de la dana: en el mismo punto político

Continúan las versiones sobre qué hizo Mazón la peor tarde de la dana, antes de que la Generalitat enviara la alerta. Según ha adelantado el diario 'Levante-EMV', acompañó al aparcamiento a la periodista con la que comió, lo que vuelve a desmentir el relato oficial.
¿Hubo alguna medida que pudiera haberse tomado y quedase en espera porque necesitaba el visto bueno del Presidente de la CCAA?
¿Cuál es exactamente el papel del Presidente de la CCAA en estos casos?
¿No cuenta con consejeros y demás que son los que deberían tomar las decisiones en el momento?
Entiendo que tiene que haber un Jefe del Ejecutivo en cuestión para coordinar y tomar ciertas decisiones, pero creo que las Consejerías, Ministerios y demás departamentos deben tener la suficiente autonomía como para actuar independientemente ante una urgencia.