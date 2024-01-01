Y el anillo pa' cuando: las grandes tecnológicas suben la apuesta por los anillos inteligentes  

Samsung lanzó en 2024 el Galaxy Ring, su primer 'smart ring'. Cada vez son más las compañías que trabajan en este dispositivo. Los expertos creen que "no son una moda" y que tienen "un futuro muy prometedor". "Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad". Esa era la inscripción que J.R.R. Tolkien escogió para el Anillo Único, protagonista del mundo de El Señor de los Anillos y El Hobbit.