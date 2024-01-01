Y el anillo pa' cuando: las grandes tecnológicas suben la apuesta por los anillos inteligentes  

edición general
Samsung lanzó en 2024 el Galaxy Ring, su primer 'smart ring'. Cada vez son más las compañías que trabajan en este dispositivo. Los expertos creen que "no son una moda" y que tienen "un futuro muy prometedor". "Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad". Esa era la inscripción que J.R.R. Tolkien escogió para el Anillo Único, protagonista del mundo de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Esto merece un remake de Airbag
se van a dar una ostia. Tendrá su mercado, pero ni mucho menos masivo. Sin pantalla no hay amor.
Un paso más hacía la cibernización humana.
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas

Me sorprende q nadie lo pusiera antes
#6 lo pone, literalmente, en al entradilla.
#7 ni la entradilla leemos {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Yo uso uno, se me hace mucho más cómodo que la pulsera / reloj.
Oura vende su último dispositivo, el Oura Ring 4 desde los 399 euros. Cuenta con un sistema por suscripción, de 69,99 euros anuales….

Vaya con los anillitos, pomgame dos oiga…
No le veo la ventaja. Lo máximo que puedes hacer con un anillo inteligente es que vibre al recibir alguna notificación o pagar con él.

Para eso ya tengo el temor o directamente el móvil que me ofrece muchas más posibilidades.
