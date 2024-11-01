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Angustiosa escena con 'La Falete': trasladada de urgencia a un hospital desde 'La cárcel de los gemelos' entre vómitos y falta de aire

'La Falete', trasladada de urgencia a un hospital desde 'La cárcel de los gemelos' entre vómitos y falta de aire...

| etiquetas: television , reality , redes sociales
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
de verdad que la Fiscalía no puede actuar contra quienes elaboran y difunden estos contenidos? en serio que no puede o no quiere?
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menéame