Angelina Jolie sobre crisis de refugiados venezolanos: lo han hecho por obligación, "no por opción"

La actriz estadounidense Angelina Jolie se declaró "profundamente conmovida" por la dignidad de los cientos de miles de inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica de su país y la calidez y generosidad de los países que los acogen, como Colombia, Ecuador y Perú. "Conocí un hombre que hace poco era un abogado en Venezuela. Ahora está muy agradecido por su trabajo en una fábrica que le permite enviar unos dólares a casa".