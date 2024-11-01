edición general
5 meneos
14 clics
Angelina Jolie sobre crisis de refugiados venezolanos: lo han hecho por obligación, "no por opción"

Angelina Jolie sobre crisis de refugiados venezolanos: lo han hecho por obligación, "no por opción"

La actriz estadounidense Angelina Jolie se declaró "profundamente conmovida" por la dignidad de los cientos de miles de inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica de su país y la calidez y generosidad de los países que los acogen, como Colombia, Ecuador y Perú. "Conocí un hombre que hace poco era un abogado en Venezuela. Ahora está muy agradecido por su trabajo en una fábrica que le permite enviar unos dólares a casa".

| etiquetas: angelina , jolie , refugiados , venezuela
4 1 1 K 44 Hemeroteca
4 comentarios
4 1 1 K 44 Hemeroteca
ehizabai #1 ehizabai
No como el resto, que migra por placer y derecho, sin obligación ninguna...
4 K 50
#2 Abril_2025
#1 Yo he migrado tres veces y ha sido por decisión propia. No habría estado mal en España pero pensé que fuera estaría mejor.

La inmigración española ahora es así, es una opción para estar mejor, no es una obligación para sobrevivir.

Eso es lo que ocurre en Venezuela y en gran parte del mundo.
0 K 11
ehizabai #3 ehizabai
#2 Que sí, que tu experiencia es aplicable al senegalés que sale de la aldea hacie Europa y el boliviano que migra a Buenos Aires.
Claro que sí.
Igualito, igualito.
1 K 22
JackNorte #4 JackNorte
Por definicion un refugiado es por obligacion. Un inmigrante y o nomada digital puede no tener esa necesidad de refugio ni poder acogerse a ella.
Creo que mezclar refugiados con inmigrantes es quitar valor a las formas y a las necesidades.
0 K 11

menéame