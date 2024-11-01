edición general
11 meneos
12 clics
Ángela Claverol, presidenta de Amama: "No vamos a ir a una reunión con Moreno para que tenga la foto"

Ángela Claverol, presidenta de Amama: "No vamos a ir a una reunión con Moreno para que tenga la foto"

Este domingo 26 de octubre hay una concentración convocada por Amama para protestar por los errores del Servicio Andaluz de Salud en el cribado de cáncer de mama.

| etiquetas: entrevista , presidenta , amama , cribados , cáncer
9 2 0 K 110 actualidad
1 comentarios
9 2 0 K 110 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
30 años de experiencia avalan a AMAMA en saber hacer.
0 K 12

menéame