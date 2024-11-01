·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5548
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
5492
clics
El malentendido
4244
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5622
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
3876
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
más votadas
473
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
448
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
450
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023
323
Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA
464
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
12
clics
Ángela Claverol, presidenta de Amama: "No vamos a ir a una reunión con Moreno para que tenga la foto"
Este domingo 26 de octubre hay una concentración convocada por Amama para protestar por los errores del Servicio Andaluz de Salud en el cribado de cáncer de mama.
|
etiquetas
:
entrevista
,
presidenta
,
amama
,
cribados
,
cáncer
9
2
0
K
110
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
110
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Asimismov
30 años de experiencia avalan a AMAMA en saber hacer.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente