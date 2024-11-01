ANFAPA subraya el papel del SATE en la reducción masiva de emisiones de CO2 en Europa

Una vivienda de 100 m² construida entre los años 60 y 80, sin aislamiento térmico reglamentario, puede tener una demanda de calefacción cercana a los 180 kWh/m²·año. Al aplicar un SATE de 10 cm de espesor, el consumo se reduce alrededor de un 45%, lo que equivale a un ahorro energético anual de 8.100 kWh. Si la fuente de calefacción es gas natural, esto se traduce en 1,64 toneladas de CO2 evitadas cada año.