ANFAPA subraya el papel del SATE en la reducción masiva de emisiones de CO2 en Europa

Una vivienda de 100 m² construida entre los años 60 y 80, sin aislamiento térmico reglamentario, puede tener una demanda de calefacción cercana a los 180 kWh/m²·año. Al aplicar un SATE de 10 cm de espesor, el consumo se reduce alrededor de un 45%, lo que equivale a un ahorro energético anual de 8.100 kWh. Si la fuente de calefacción es gas natural, esto se traduce en 1,64 toneladas de CO2 evitadas cada año.

| etiquetas: sate , emisiones , co2 , anfapa , europa
1 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista a mas no poder, como te vas a ahorrar 8.100 KWh si el consumo medio de una vivienda no llega a los 3.500 KWh al año.

Yo vengo a consumir 250 KWh al mes y son 120 m2
