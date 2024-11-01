edición general
6 meneos
164 clics

Andy y Lucas, crisis total: cancelan su concierto en A Coruña y Andy estalla: "Yo personalmente habría suspendido la gira"

Cuando parecía que la cosa no podía ir peor en el conjunto musical Andy y Lucas, una nueva información pone de nuevo en entredicho la salud del grupo. La formación, a la que le quedan cinco conciertos para terminar su gira de despedida, Últimos acordes, ha decidido cancelar su concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

| etiquetas: andy y lucas , música , crisis
5 1 5 K 27 ocio
27 comentarios
5 1 5 K 27 ocio
Comentarios destacados:      
The_Ignorator #1 The_Ignorator
Mi enhorabuena a los coruñeses y a los amantes de la musica
13 K 105
skaworld #11 skaworld
#1 Si, si, lo que quieras, pero... ir al Palacio de la Ópera a ver a Andy y Lucas...

Tirame cordura anda  media
4 K 52
The_Ignorator #14 The_Ignorator
#11 pero ¿obligatoriamente hay que ir el día de Andy y Lucas?
0 K 11
skaworld #21 skaworld
#14 Como desalmado iconoclasta, si

#16 1721 personas que han decidido que "Son de amores" es una obra tan magna que puede ser igual disfrutada en el radiocasete del 206 en el parking del recinto ferial antes de entrar a las peñas por el dia grande de San Cucufate, que en la estupenda acustica de un edificio neoclásico
1 K 23
The_Ignorator #26 The_Ignorator
#21 me río, pero si fuesen Engendro a tocar "Son llorones" haría lo mismo

m.youtube.com/watch?v=wqbGrW70Bak
1 K 23
skaworld #27 skaworld
#26 Juan Abarca tiene abiertas de par en par todas las puertas de los teatros del mundo, y las de mi corazon
0 K 12
DraWatson #16 DraWatson
#1 #11 Tampoco hagamos un mundo por 1.721 coruñeses descarriados.


www.palaciodelaopera.com/espacios/auditorio-principal/
1 K 18
The_Ignorator #20 The_Ignorator
#16 Bueno, como mucho esos son los que entran.

Podría ser que cubran un 5% de aforo, o que cienes y cienes en la puerta se agolpen porque se hayan quedado sin ver una de las ultimas actuaciones de sus ídolos y esto desemboque en tumultos y hordas descontroladas sembrando el caos en la ciudad ¿quien sabe?¿tu te arriesgarías?
Yo prefiero que no tengan oportunidad de dar pie a esa situación
0 K 11
elGude #19 elGude
#11 que sistema? d20? d6?
1 K 24
skaworld #22 skaworld
#19 Da igual, tires lo que tires te voy a decir que sobrecogido ante el horror que te producen los que creias que eran tus semejantes te perforas el timpano con la cucharilla del cafe
1 K 24
#23 Cuchifrito
#22 Por el lado grueso.
1 K 22
javibaz #3 javibaz
Tiene narices el tema. :troll:
6 K 74
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#3 Entro, veo que ya está puesto, positivo y me voy.
1 K 27
#2 Oliram
Salvados por la campana
2 K 21
#25 Leon_Bocanegra *
#17 pues le acabo de preguntar si se llama Andrés y me ha dicho :

Mi nombre no es Andrés, pero eso me da igual, has hecho el agosto a mi salud...
1 K 20
#24 Leon_Bocanegra
#17 no jodas, yo creía que era Juliette, como me la han metido doblada.
1 K 20
#13 Leon_Bocanegra
Los dos decían ser Andy. De ahí el problema.
1 K 20
The_Ignorator #17 The_Ignorator
#13 Pero yo sé que se llaman Andrés
La verdad es así, tienen que sobrevivir
1 K 20
tusitala #18 tusitala
La gira tenía que haberse llamado "últimos desacordes"
1 K 17
devilman2 #4 devilman2
Hasta luego Lucas!  media
1 K 17
pitercio #9 pitercio
No les seguía pero mira, me alegro que se desmienta el bulo de que uno se había comido al otro.
0 K 13
Macadam #6 Macadam
Siempre fui más de Jackie y Nuca
0 K 12
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Por lo visto, según escuché en un programa de radio, hay una gran asimetría en este dúo en lo que respecta a la gestión: Lucas es el empresario titular de la marca y Andy es un trabajador de la firma. Así no se puede funcionar a la larga.
0 K 12
#7 Pivorexico
#5 Lucas es el que puede usar gafas o el que tiene que se las tiene que grapar?
1 K 19
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#7 paso de hacer nose-shaming. En lo del shaming soy un clásico: Lucas es el que era el gordo :-P
2 K 35
#15 Martillo_de_Herejes
El Pastillero y el Zampabollos.
0 K 7

menéame