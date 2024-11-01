Andy y Lucas, crisis total: cancelan su concierto en A Coruña y Andy estalla: "Yo personalmente habría suspendido la gira"

Cuando parecía que la cosa no podía ir peor en el conjunto musical Andy y Lucas, una nueva información pone de nuevo en entredicho la salud del grupo. La formación, a la que le quedan cinco conciertos para terminar su gira de despedida, Últimos acordes, ha decidido cancelar su concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.