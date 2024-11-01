Andy y Lucas, crisis total: cancelan su concierto en A Coruña y Andy estalla: "Yo personalmente habría suspendido la gira"

Cuando parecía que la cosa no podía ir peor en el conjunto musical Andy y Lucas, una nueva información pone de nuevo en entredicho la salud del grupo. La formación, a la que le quedan cinco conciertos para terminar su gira de despedida, Últimos acordes, ha decidido cancelar su concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
| etiquetas: andy y lucas , música , crisis
Tirame cordura anda
#16 1721 personas que han decidido que "Son de amores" es una obra tan magna que puede ser igual disfrutada en el radiocasete del 206 en el parking del recinto ferial antes de entrar a las peñas por el dia grande de San Cucufate, que en la estupenda acustica de un edificio neoclásico
Podría ser que cubran un 5% de aforo, o que cienes y cienes en la puerta se agolpen porque se hayan quedado sin ver una de las ultimas actuaciones de sus ídolos y esto desemboque en tumultos y hordas descontroladas sembrando el caos en la ciudad ¿quien sabe?¿tu te arriesgarías?
Yo prefiero que no tengan oportunidad de dar pie a esa situación
Mi nombre no es Andrés, pero eso me da igual, has hecho el agosto a mi salud...
La verdad es así, tienen que sobrevivir