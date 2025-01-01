·
Andrews Sisters "Boogie Woogie Bugle Boy" (1941)
Boogie Woogie Bugle Boy (1941). Clásico de la era swing que captura el espíritu de la movilización militar. Fusión única de boogie woogie con armonías vocales populares.
etiquetas
:
andrews sisters
,
boogie woogie bugle boy
,
1941
