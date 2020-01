Andrew "Bunnie" Huang: ¿podemos construir hardware en el que podamos confiar? [ENG]

[...] Basándome en estas experiencias, he llegado a la conclusión de que el hardware abierto es precisamente tan fiable como el hardware cerrado. Es decir, no tengo ninguna razón inherente para confiar en ninguno de los dos. Mientras que el hardware abierto tiene la oportunidad de capacitar a los usuarios para innovar y encarnar una intención de diseño más correcta y transparente que el hardware cerrado, al final del día cualquier hardware de suficiente complejidad no es práctico para verificar, ya sea abierto o cerrado.