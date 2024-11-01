edición general
Andalucía llama a la máxima precaución por la borrasca Francis tras 261 incidencias, principalmente en Cádiz y Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha alertado de que "nos esperan horas todavía muy intensas, donde el riesgo sigue siendo extremo" ante la borrasca Francis, que ha provocado hasta el momento 261 incidencias en Andalucía, concentradas sobre todo en Cádiz (138) y Málaga (120). Al mismo tiempo, ha lanzado un llamamiento a la "máxima precaución y responsabilidad" y ha insistido en que "está prohibido pasar por cauces, arroyos, vados".

3 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Sanz ha intervenido desde Málaga en una reunión de coordinación entre administraciones y servicios del plan de emergencia, activado por aviso rojo por lluvias muy intensas y riesgo extremo para la población, especialmente en la Costa del Sol, el Guadalhorce y la capital malagueña, así como en el Campo de Gibraltar, en Cádiz, lo que ha motivado el envío de avisos Es-Alert a la ciudadanía.
Forni #2 Forni
El segundo aviso del día ha llegado hará 5 minutos
Sacronte #3 Sacronte
#2 Si, el agua baja de madrugada pero supongo que es peligroso moverse por segun que zonas.
