Andalucía llama a la máxima precaución por la borrasca Francis tras 261 incidencias, principalmente en Cádiz y Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha alertado de que "nos esperan horas todavía muy intensas, donde el riesgo sigue siendo extremo" ante la borrasca Francis, que ha provocado hasta el momento 261 incidencias en Andalucía, concentradas sobre todo en Cádiz (138) y Málaga (120). Al mismo tiempo, ha lanzado un llamamiento a la "máxima precaución y responsabilidad" y ha insistido en que "está prohibido pasar por cauces, arroyos, vados".
| etiquetas: borrasca , francis , andalucia , maxima , precaución , 221 incidencias