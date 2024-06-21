El anarcocapitalista Hoppe tildó a Javier Milei de "payaseco” y “showman "

El intelectual alemán, definido por el propio presidente como una de sus principales influencias. "el punto de vista de Milei sobre el mundo tiene la misma sofisticación que la de un graduado de una secundaria americana". "El mencionó, especialmente antes de ser elegido, que sus fuentes de inspiración son mi maestro, Murray Rothbard, y yo mismo. Por esto me siento autorizado hacer algunas consideraciones sobre esta persona que supuestamente fue inspirado por mi, él es un desastre. Y no coincido con aquellos círculos libertarios que lo quieren”