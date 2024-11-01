edición general
6 meneos
54 clics
Analista de la CIA revela los planes A y B para Venezuela

Analista de la CIA revela los planes A y B para Venezuela

¿Cómo se desmantela un régimen de la noche a la mañana? ¿Acaso la CIA literalmente compró la lealtad de los generales de Venezuela para despejar el camino hacia la extracción? Y si la narrativa del “golpe antidroga” es una cortina de humo, ¿se trata en realidad de una desesperada apuesta multimillonaria para salvar el petrodólar? Para descifrar la mecánica del ataque de ayer, recurrí a alguien que conoce la maquinaria de inteligencia desde dentro. Ron Aledo no es solo un observador; como oficial retirado del Ejército de EE. UU. y antiguo anal

| etiquetas: cia , planes a y b , venezuela , maduro
5 1 0 K 57 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
Spirito #1 Spirito
No se ha desmontado ningún régimen, puesto que siguen mandando en Venezuela los mismos (salvo Maduro)
1 K 20
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#1 Eso es verdad, pero no quita que no esté en peligro y seguro que nada va a ser igual como antes.
0 K 11
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Una de las cosas importantes que dice además de como actúa la CIA, que se infiltra y es un estado dentro de otro Estados Unidos, y que está en muchos países, es la acusación que se hace a Maduro por conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, es una manera de protegerse Trump y su administración.
0 K 11

menéame