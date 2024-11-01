Analista de la CIA revela los planes A y B para Venezuela

¿Cómo se desmantela un régimen de la noche a la mañana? ¿Acaso la CIA literalmente compró la lealtad de los generales de Venezuela para despejar el camino hacia la extracción? Y si la narrativa del “golpe antidroga” es una cortina de humo, ¿se trata en realidad de una desesperada apuesta multimillonaria para salvar el petrodólar? Para descifrar la mecánica del ataque de ayer, recurrí a alguien que conoce la maquinaria de inteligencia desde dentro. Ron Aledo no es solo un observador; como oficial retirado del Ejército de EE. UU. y antiguo anal