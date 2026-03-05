Análisis sugiere que la escuela iraní, donde murieron alrededor de 165 niñas, fue alcanzada durante los ataques de Estados Unidos contra una base naval iraní [ENG]  

El ataque del 28 de febrero que alcanzó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, es el episodio conocido con más víctimas civiles desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y ninguna de las partes ha asumido todavía la responsabilidad. Sin embargo, un conjunto de pruebas recopiladas indica que el edificio de la escuela resultó gravemente dañado por un ataque de precisión que ocurrió al mismo tiempo que bombardeos contra una base naval cercana operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.