Un análisis de sangre ahora puede predecir el riesgo de depresión posparto en una madre [Eng]

El primer fármaco para la depresión posparto, que contiene un derivado de la progesterona, recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en 2019. Esto marcó un nuevo enfoque para este trastorno. Este invierno, en otro gran avance, una startup con sede en San Diego lanzará un análisis de sangre que predice el riesgo de depresión posparto en una mujer embarazada con una precisión superior al 80 %. El producto, llamado myLuma, será la primera prueba disponible comercialmente que utiliza biomarcadores